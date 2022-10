As maiores diferenças entre A Casa do Dragão e os livros

Na trama de A Casa do Dragão, uma das principais motivações do Rei Viserys é o Sonho de Aegon – a profecia do Conquistador de Westeros. O personagem de Paddy Considine acredita que um Targaryen deve estar sempre no Trono de Ferro para proteger o reino contra “as forças do Inverno”. Porém, em Fogo e Sangue, essa profecia não existe.