A Casa do Dragão vs Os Anéis de Poder: Fãs já estão escolhendo a melhor série

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, a nova série do Prime Video e uma aposta do streaming, já estreou e os fãs estão comparando com A Casa do Dragão. Mas, qual seria a melhor das duas, segundo os espectadores?

As duas séries mais aguardadas do ano estão disponíveis. A Casa do Dragão, prelúdio de Game of Thrones está na HBO Max, fazendo um grande sucesso desde o primeiro episódio. A série já foi renovada para a segunda temporada.

Por sua vez, marcando a maior produção da Amazon, Os Anéis de Poder lançou dois episódios de uma vez, empatando na contagem com sua “rival”. A série também já foi renovada para a segunda temporada, muito antes mesmo de estrear.

Tendo temas bem semelhantes, as séries se destacam por suas batalhas e visuais magníficos de reinos como Westeros e Númenor.

Sendo séries que adaptam livros dos icônicos escritores J. R. R. Tolkien e George R. R. Martin, muito do material base está sendo usado. E por isso, mesmo com apenas dois episódios de cada, os fãs já estão escolhendo qual é a melhor estreia do ano.

Uma batalha que vai durar alguns meses

Cada comunidade de fãs tem como favorita a série que tanto aguardou, seja Os Anéis de Poder ou A Casa do Dragão. E é claro, muitos acham que a obra de Tolkien é superior a de Martin em tela (via We Got This Covered).

“Os Anéis de Poder faz com que A Casa do Dragão pareça uma tarde especial”, escreveu um fã.

“Os Anéis de Poder é muito melhor que A Casa do Dragão”, comentou outro fã.

“A qualidade de efeitos especiais em O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é o que eu esperava de A Casa do Dragão na HBO. Os Anéis de Poder é lindo e totalmente realizado. Elevar a franquia, não retroceder. Espero que mantenham essa qualidade. É insano”, disse outro.

No entanto, é claro, nem todos concordam, e muitos acreditam que A Casa do Dragão consegue ser melhor que O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

“Eu elogiei A Casa do Dragão por manter as coisas pequenas e focadas no início, lembrando-nos o que tornou Game of Thrones bom em primeiro lugar. Os Anéis de Poder é o completo oposto. Joga personagens em você junto com seus relacionamentos sem tempo para se importar e sem drama”, disse uma fã.

“A Casa do Dragão é melhor que Os Anéis de Poder. Isso é tudo que eu tenho a dizer”, escreveu um outro fã.

Mas, há aqueles que ainda não querem fazer rivalidade alguma, e avaliam as séries da melhor forma possível.

“Primeiros dois episódios de A Casa do Dragão: B+. Primeiros dois episódios de Os Anéis de Poder: A-“, escreveu mais um fã.

“A Casa do Dragão e Os Anéis de Poder é exatamente o que minha alma amorosa de fantasia precisa agora”, disse uma fã.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está disponível no Prime Video. Por sua vez, A Casa do Dragão está na HBO Max.

