A cena de The Big Bang Theory que fez Sheldon chorar

O final de The Big Bang Theory já foi ao ar tem alguns anos, e deixou uma legião de fãs com saudade. A série foi ao ar por 12 temporadas, e um roteiro conseguiu até mesmo Jim Parsons, interprete do insensível e brilhante Sheldon Cooper, chorar.

No início da impressionante duração da série, Hollywood sofreu com uma greve de roteiristas, que interrompeu a largada desse longo caminho. Durante o último trimestre de 2006, após 14 semanas, a maioria das produções foram interrompidas por conta da greve do sindicado de roteiristas.

A luta dos escritores começou por conta do início dos streamings online, membros do sindicato repararam que o lucro desta nova mídia não estavam previstos nos contratos assinados por eles.

Quando tudo foi resolvido, e os roteiristas venceram, séries como The Big Bang Theory voltaram à produção. E foi neste retorno que Jim Parsons acabou caindo em lágrimas em uma leitura de roteiro sobre um experimento científico de 1935, que acabou ganhando bastante popularidade por conta da série.

O talento dos roteiristas fez Sheldon chorar

O episódio em questão era o 17 da 1ª temporada, que cita a experiência do gato de Schrödinger. No novo livro The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series, que relata memórias da equipe, Parsons explica que a leitura deste momento do trouxe muita emoção.

Em resumo, o experimento do gato de Schrödinger trabalha com a ideia de que, teóricamente, se um gato é colocado em uma caixa totalmente lacrada por uma hora, com um veneno mortal que tem 50% de chance de ser liberado durante este tempo, até a caixa ser aberta, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo.

Na série, Sheldon compara o experimento com o dilema de Penny, que não sabe se deveria ou não sair em um encontro com Leonard. Sheldon explica sua comparação com apenas uma fala: “É só abrindo a caixa que você descobre se o resultado.”

No livro, o ator explica que suas lágrimas foram de gratidão por estar de volta em uma série incrível e trabalhando com tantas pessoas. Ele relembra: “Você sentia a inspiração quando lia, e era demais para mim no momento.”

Outra perspectiva do momento foi dada por Kunal Nayyar, que interpreta Raj, o ator disse que: “Não foi algo como, ‘Meu Deus, tem alguém chorando.’ Pelo contrário, foi algo como, ‘Eu sinto. Eu sinto tudo o que você está passando. Eu entendo.'”

The Big Bang Theory está disponível na HBO Max.

