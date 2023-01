A cena de Vikings: Valhalla que deixou atriz hospitalizada

Fãs de Vikings: Valhalla podem comemorar – a 2ª temporada da série estreia na Netflix na próxima semana, no dia 12 de janeiro. Quem curte o spin-off de Vikings já sabe que as gravações da série são bastante complexas, marcadas por muitas cenas de ação e batalha. A atriz Frida Gustavsson, por exemplo, chegou a ser hospitalizada após as filmagens.

“Nesta sequência de Vikings, cem anos se passaram. Uma nova geração de heróis lendários cria seu destino e faz história”, afirma a sinopse oficial de Vikings: Valhalla na Netflix.

O elenco principal de Vikings: Valhalla é liderado por Sam Corlett (O Mundo Sombrio de Sabrina), Frida Gustavsson (The Witcher), Leo Sutter (Sanditon) e Bradley Freegard (Holby City).

Revelamos abaixo a cena de Vikings: Valhalla que fez Frida Gustavsson ser hospitalizada; confira!

Frida Gustavsson parou no hospital após cena de luta de Vikings: Valhalla

Na trama de Vikings: Valhalla, a atriz sueca Frida Gustavsson interpreta Freydís Eiríksdóttir – uma das mulheres mais sanguinárias de toda a história nórdica.

Filha de Erik, o Vermelho; e irmã de Leif Erikson, Freydís foi a protagonista de um enorme massacre que envolveu homens, mulheres e crianças.

A personagem, dessa forma, aparece em algumas das sequências mais intensas da série. Em uma entrevista recente, sua intérprete revelou ter sido hospitalizada após a gravação de uma importante cena de luta.

“Na minha frente, estava um grandalhão de uns 2 metros de altura. E aí, eu tento estrangulá-lo com meu bracelete e entramos em luta corporal. E, é claro, eu escorrego e ele cai em cima do meu cotovelo”, afirmou a atriz no programa de Kelly Clarkson.

Após a fratura, Frida Gustavsson foi encaminhada ao pronto-socorro – o que trouxe ainda mais problemas para ela.

Como as gravações de Vikings: Valhalla foram realizadas em meio à pandemia de Covid-19, a atriz teve que entrar sozinha no hospital, trajada com o inconfundível figurino de Freydis.

“Cheguei ao hospital como uma verdadeira Viking, coberta de sangue e em minha armadura completa. E os funcionários do hospital ficaram tipo: ‘O que está acontecendo?’”, explicou a atriz.

Felizmente, Frida Gustavsson se recuperou rapidamente da lesão, voltando ao set de Vikings: Valhalla em poucos dias.

A 2ª temporada de Vikings: Valhalla, como citamos anteriormente, estreia na Netflix no dia 12 de janeiro de 2023.

Os novos episódios contarão com o reforço de Bradley James (Damien), Marcin Dorociński (O Gambito da Rainha), Nikolai Kinski (Bárbaros), Florian Munteanu (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis), Tolga Safer (Harry Potter e o Cálice de Fogo) e Joakim Nätterqvist (In).

Enquanto a 2ª temporada de Vikings: Valhalla não estreia na Netflix, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

