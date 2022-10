A espera pela 2ª temporada de A Casa do Dragão será ridícula

O tão aguardado final de temporada de A Casa do Dragão foi ao ar no último domingo (23), finalizando o primeiro ano da série com um de seus episódios mais bombásticos.

É bom mesmo que os fãs tenham muito para discutir durante sua longa espera pela 2ª temporada, já que ela ainda nem começou a ser filmada, aliás, nem mesmo foi escrita.

A produtora executiva Sara Hess admitiu em uma entrevista recente ao THR que a equipe acabou de começar a escrever a continuação da série.

Eles estão trabalhando duro para decidir a verdadeira natureza do relacionamento de Daemon e Rhaenyra Targaryen, já que o livro Fogo e Sangue, que deu base para a série, oferece muitas interpretações.

Portanto, podemos dizer que a nova temporada terá um foco interessante no relacionamento dos dois, e uma outra coisa é certa, não devemos ter mais episódios de A Casa do Dragão antes de 2024.

Por que vamos ter que esperar tanto para mais de A Casa do Dragão?

As filmagens da nova temporada devem começar no primeiro semestre de 2023, e normalmente, uma temporada leva cerca de 6 meses para ser gravada, e pelo menos o mesmo tempo na pós-produção.

No melhor dos casos, nós teremos uma 2ª temporada de A Casa do Dragão no início de 2024, o que ainda é uma perspectiva muito otimista.

Uma razão importante para o nosso tempo de espera, pode ter sido a demora da HBO em confirmar uma continuação para a série. Os executivos só renovaram o programa após a repercussão muito positiva dos primeiros episódios.

E nem precisamos ficar esperando previsões oficiais, já que os usuários do Reddit observaram padrões importantes. Os fãs da rede social apontaram a tendência de aumento do tempo entre temporadas em séries como A Casa do Dragão.

As produções para TV estão ficando maiores, os roteiros tomando mais tempo, a pós-produção cheia de computação gráfica tende a demorar bem mais. Isso fez com que séries que exigem mais trabalho, como Mandalorian ou The Witcher, precisem dos mesmos 2 anos entre suas temporadas.

A nossa esperança é que os modelos virtuais dos dragões de A Casa do Dragão já estão prontos, mas, devemos ter mais batalhas entre os seres gigantes de CGI na próxima temporada, o que só demandará mais paciência dos fãs.

Pelo menos, o sucesso estrondoso que a primeira temporada teve, já deve garantir um trabalho adiantado nas próximas.

A Casa do Dragão está disponível na HBO Max.

