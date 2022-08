A grande guerra que todos querem ver em O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder se passa na Segunda Era da Terra Média, um período menos documentado nos livros de J.R.R. Tolkien quando comparada à Primeira e Terceira Eras. Isso não quer dizer, no entanto, que não possamos ver flashbacks de grandes conflitos, em especial um que é emblemático nas histórias de Tolkien.

Essencialmente, cada Era conta com suas grandes guerras nos escritos do autor britânico. A primeira é marcada pelo extenso conflito entre os elfos e Morgoth, o primeiro Senhor do Escuro, que culminou na Guerra da Ira.

A segunda, por sua vez, pode ser definida pelas batalhas contra Sauron, após seu disfarce como Annatar, o Senhor dos Presentes, ter caído por Terra. Esse longo conflito resultou na Guerra da Última Aliança, em que homens e elfos lutaram contra Sauron e o derrotaram, mas foram incapazes de destruir o Um Anel.

Já na terceira vemos a Guerra do Anel, que serve como palco da trilogia O Senhor dos Anéis, que termina com a destruição do Um Anel e a morte definitiva de Sauron.

Uma grande batalha que acontece antes de Os Anéis de Poder, no entanto, pode muito bem aparecer no seriado do Amazon Prime Video como um flashback de um dos personagens.

A Queda de Gondolin

Quando O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder começa, Gondolin há muito já havia caído. A grande cidade dos elfos, escondida de Morgoth na Primeira Era, foi palco de uma grande batalha, que resultou no surgimento de grandes heróis e deixou muitas vítimas dentre os elfos e, também, dentre as forças do Senhor do Escuro.

A cidade permanecia oculta em uma planície cercada por montanhas e muito bem vigiada, mas os elfos foram traídos por Maeglin, sobrinho do rei élfico Turgon, que revelou os segredos das defesas da cidade e por onde as forças de Morgoth poderiam entrar.

A grande batalha envolve dragões, legiões de balrogs, orcs, diversos dos quais foram mortos em combate pelos valorosos elfos, que defenderam a cidade até o fim.

Figuras como Glorfindel (que retorna dos mortos na Segunda Era), Legolas, Tuor (avô de Elrond, que muito depois funda Valfenda) e muitos outros lutaram lá. Portanto, não é de todo impossível vermos ao menos uma breve passagem sobre esse acontecimento na série.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega no Amazon Prime Video em 2 de setembro.

