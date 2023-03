A Lição gera tendência de moda na vida real

A Lição se tornou um sucesso arrebatador para a Netflix e, curiosamente, tem influenciado como as pessoas se vestem. Diversas pessoas estão buscando roupas similares do hit sul-coreano para vestirem na vida real.

“Anos depois de ser vítima de terríveis atos de violência na escola, uma mulher coloca em prática um elaborado plano de vingança”, diz a sinopse oficial de A Lição.

Continua depois da publicidade

Os atores sul-coreanos Song Hye-kyo, Lee Do-hyun e Lim Ji-yeon integram o elenco principal de A Lição na Netflix.

Mostramos abaixo como A Lição tem influenciado a moda; confira!

A Lição está afetando o estilo das pessoas

Na série, a líder dos valentões do ensino médio, Park Yeon-jin, interpretada pela atriz coreana Lim Ji-yeon, cresce para se tornar uma meteorologista, que se casa com uma família rica.

Ela é vista usando várias roupas chamativas ao longo da série, muitas vezes andando por aí com sapatos de aparência cara enquanto carrega uma bolsa de marca.

Ela se tornou um ícone de estilo instantâneo. Suas roupas chamaram a atenção dos fãs, e várias comunidades online rapidamente começaram a compartilhar informações sobre onde as roupas da personagem podem ser compradas, informa o Insider.

“Eu odeio a personagem, mas ela ainda é tão bonita”, diz um comentário em um blog pessoal.

“Sua personagem é de uma família extremamente rica, mas muitas de suas roupas são realmente muito acessíveis”, diz outro comentário.

Várias plataformas de compras online viram um aumento nas palavras-chave como A Lição, The Glory (o título original) ou Park Yeon-jin sendo pesquisadas, de acordo com o canal sul-coreano Digital Daily.

Um representante da W Concept, uma varejista de moda online com sede em Seul, disse à agência sul-coreana Newsis que, desde o lançamento do programa, recebeu repetidas perguntas sobre as roupas usadas pelas personagens.

Você já pode assistir todos os episódios de A Lição na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.