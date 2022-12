A série natalina que todo mundo está assistindo na Netflix

Se você curte histórias natalinas, não deixe de conferir Eu Odeio o Natal – uma comédia romântica que está fazendo o maior sucesso na Netflix. Recém-chegada ao catálogo nacional do streaming, a produção italiana já figura no Top 10 do streaming, conquistando fãs com sua trama divertida e emocionante.

Eu Odeio o Natal (Odio il Natale), no título original, conta com 6 episódios em sua 1ª temporada. Ou seja: é perfeita para uma maratona de fim de semana.

Continua depois da publicidade

Um dos grandes trunfos da série é a divertida atuação de Pilar Fogliati como Gianna, a personagem principal de Eu Odeio o Natal.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e o sucesso de Eu Odeio o Natal na Netflix; confira.

Conheça a trama de Eu Odeio o Natal

Eu Odeio o Natal estreou na Netflix em 7 de dezembro de 2022. Dias depois, a série aparece em posição de destaque no Top 10 da plataforma.

Até o momento, Eu Odeio o Natal assume a posição Número 4 no Top 10 do streaming, superando sucessos como Amigas Para Sempre, 1899 e Elite.

“Uma enfermeira solteira diz à família que tem um namorado — e tem 24 dias até o Natal para encontrar um”, afirma a sinopse oficial de Eu Odeio o Natal na Netflix.

A série, como a sinopse indica, acompanha a história de Gianna, uma enfermeira disposta a tudo para evitar o falatório e as cobranças da família na ceia de Natal.

Em um jantar estressante, Gianna passa por um momento de fraqueza e inventa um namorado fictício para agradar a família intrometida.

O que ela não esperava era ter que encontrar um namorado em apenas 24 dias para bancar a mentira e impressionar os parentes.

A premissa de Eu Odeio o Natal, dessa forma, é bastante parecida com a de Um Natal Cheio de Graça – outro sucesso natalino da Netflix.

Na comédia romântica de Gkay e Sérgio Malheiros, o protagonista também convida uma desconhecida para fingir ser sua namorada na ceia de Natal da família.

Tudo sobre o elenco de Eu Odeio o Natal

O elenco de Eu Odeio o Natal é formado inteiramente por atores italianos. Como citamos acima, Pilar Fogliati lidera o elenco como a protagonista Gianna.

A atriz é mais conhecida por performances em projetos como Un Passo dal Cielo, The Time of Indifference e Sbagliata.

Fiorenza Pieri (Blanca) vive Margherita, a irmã mais velha de Gianna. A personagem vive para os filhos e para a família.

Glen Blackhall do filme Uma Paixão Liberal, é Umberto, um dos médicos que trabalham no hospital de Gianna.

Sabrina Paravicini (Be Kind) e Massimo Rigo (La Ragazza Nella Nebbia) completam o elenco principal de Eu Odeio o Natal como Marta e Pietro, os pais de Gianna.

Eu Odeio o Natal está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.