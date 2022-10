A tocante história real por trás de Recomeço na Netflix

Sucesso na Netflix, Recomeço traz Zoe Saldana – a Gamora do MCU – como Amy, uma jovem americana que vive um grande amor (e uma tragédia ainda maior) na Itália. Como muitos espectadores já suspeitavam, a série é baseada em uma surpreendente história real.

“Uma artista encontra o amor na Itália e embarca em uma transformadora jornada de perda, resiliência e esperança que vai ultrapassar culturas e continentes”, afirma a sinopse oficial de Recomeço na Netflix.

Além de Zoe Saldana, o elenco de Recomeço conta com Eugenio Mastrandrea (A.C.A.B.), Danielle Deadwyler (Vingança & Castigo), Keith David (A Princesa e o Sapo) e Kellita Smith (Moesha).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a surpreendente história real por trás de Recomeço na Netflix; confira.

Recomeço é baseado em eventos reais

Recomeço – From Scratch, no título original – é uma série dramática criada pelas irmãs Attica e Tembi e Tembi Locke. A produção é inspirada no livro de mesmo nome, também escrito por Tembi.

“From Scratch: A Memoir of Love, Sicily and Finding Home” (Recomeço: Memórias de Amor, Sicília e Encontrar um Lar), de Tembi Locke, se tornou um best-seller no New York Times. A obra também figurou no Clube do Livro de Reese Witherspoon.

Essa história de amor multicultural é ambientada na bela Sicília e nos cenários ensolarados de Los Angeles. Na produção da Netflix, os protagonistas Amy e Lino são as contrapartes fictícias de Tembi Locke e Saro.

Quando Tembi conheceu Saro, estava estudando história da arte em um intercâmbio na Itália (especificamente em Florença). Alguns dizem que foi amor à primeira vista, mas Tembi descreve sua experiência de forma diferente.

“Quando vi Saro, pensei: ‘Nossa, ele é bem bonitinho’. Foi uma visão muito superficial, para ser honesta. Mas também reconheci um nível de honestidade e abertura ao qual ainda não estava preparada. E ele insistiu! Ficou evidente que ele era uma pessoa única”, explicou a escritora.

Eventualmente, Tembi e Saro se casaram. O casal se mudou para Los Angeles, mas quando Saro foi diagnosticado com câncer, os sonhos se despedaçaram.

Após o diagnóstico, o casal decidiu adotar um bebê e experimentar as alegrias da maternidade (e paternidade) enquanto ainda havia tempo.

O livro também mostra como Tembi passou 3 verões na Sicília com a filha Zoela e como a família descobriu uma nova vida sem Saro (que faleceu em decorrência do câncer).

Nesse período, mãe e filha viveram em uma pequena cidade rural. Lá, encontraram o apoio da família de Saro e da pequena comunidade.

O interior da Sicília, dessa forma, se tornou um cenário de cura e reconstrução para a família – com muita comida, pessoas divertidas e carinho generalizado.

Tembi decidiu escrever o livro de memória 5 anos após a morte de Saro. Para a autora, o processo foi “terapêutico”.

“Eu só sabia que tinha que escrevê-lo. Senti que sofreria mais ainda se não escrevesse o que passei. O livro de memórias também serve de modelo para minha filha, para o tipo de amor que espero que ela encontre algum dia”, explicou a autora.

Recomeço está disponível na Netflix.

