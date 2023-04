Amor e Morte: Conheça a chocante história real por trás da série com Elizabeth Olsen

Amor e Morte é a nova minissérie estrelada por Elizabeth Olsen, a Feiticeira Escarlate nos filmes da Marvel. A obra do HBO Max é inspirada em uma chocante história real sobre uma assassina. Vamos conhecê-la agora.

A história de Candace “Candy” Montgomery é uma que já foi contada muitas vezes antes. É fácil perceber por quê. A narrativa tem todos os ingredientes para um escândalo, que virou uma lenda de uma pequena cidade: uma dona de casa do Texas que frequenta a igreja começa um caso com o marido de sua amiga íntima e, em breve, sua amiga é encontrada morta por 41 golpes de machado.

Continua depois da publicidade

Depois que a história de Montgomery foi extensivamente coberta por jornalistas, Jim Atkinson e John Bloom relataram os acontecimentos em uma matéria de duas partes do Texas Monthly de 1984 e um livro consequente.

O conto da dona de casa do Texas que se tornou suposta assassina tornou-se forragem para múltiplas adaptações. Primeiro, houve o filme de TV de 1990, Vítimas do òdio, e, em seguida, a série de 2022 do Hulu, Candy, estrelada por Jessica Biel.

Mas Amor e Morte não está interessada em simplesmente recontar essa história de crime real – por mais lasciva que seja. Não muito diferente do projeto anterior do escritor David E. Kelley, Big Little Lies, Amor e Morte utiliza o cenário para construir seus personagens.

“Queríamos nos concentrar em um quadro maior de uma tragédia americana”, disse a diretora Lesli Linka Glatter (Mad Men, Homeland) à Vanity Fair.

A história real por trás de Amor e Morte

De acordo com o relato do Texas Monthly, Candy Montgomery teria chegado ao leste do Condado de Collin, Texas em 1977. Casada com o engenheiro elétrico Pat Montgomery, mãe de um filho e uma filha, e membra devota da Igreja Metodista de Lucas, Montgomery estaria insatisfeita com sua vida suburbana.

De fato, o Texas Monthly relatou que ela até desabafou com seus amigos sobre querer ter um caso.

Montgomery supostamente encontrou seu caminho para o escapismo através de Allan Gore, um companheiro de igreja, membro do coro, jogador de vôlei da igreja e, o mais importante, marido da amiga íntima de Montgomery, Betty Gore. Montgomery e Gore aparentemente se conheceram em um culto na Igreja Metodista de Lucas, e suas famílias rapidamente se uniram.

Mas, quando Montgomery se encontrou com Gore na quadra de vôlei da igreja em um dia fatídico em 1978, a matéria diz que ela tomou sua decisão nesse dia.

Depois de uma série de conversas, Montgomery e Gore supostamente começaram a ter um caso.

Logo, no entanto, o Texas Monthly diz que Gore começou a ter problemas de casamento com Betty. Quando Betty Gore indicou querer um divórcio, seu marido propôs uma breve pausa no caso com Montgomery. Mas, depois de uma experiência renovadora em um retiro de aconselhamento de casais de Dallas chamado Marriage Encounter, Gore parecia ter terminado o caso completamente.

As coisas pareciam estar praticamente adormecidas entre as duas famílias por algum tempo. Mas, em 13 de junho de 1980, tudo mudou. De acordo com o relato de Montgomery, ela foi à casa dos Gores para pegar um maiô para a filha de Betty, Alisa – que estava tendo uma festa do pijama com a filha de Montgomery.

Mais tarde naquele dia, Gore não conseguiu entrar em contato com sua esposa e enviou seus vizinhos para verificá-la. Betty Gore foi encontrada morta, sua filha Bethany acordada e chorando em seu quarto. Gore ligou para Montgomery no processo de busca pelo paradeiro de Betty, e ela disse a ele que tinha visto Betty naquela manhã – tornando-a uma das principais suspeitas.

No entanto, não foi até Gore contar à polícia sobre seu caso com Montgomery que ela foi presa e acusada de assassinato.

A conselho de seu advogado Don Crowder, que ela conheceu através da igreja, Montgomery foi a um hipnoterapeuta para se lembrar melhor dos acontecimentos daquela sexta-feira 13 de junho. Após três sessões, o hipnoterapeuta concluiu que Montgomery foi desencadeada por uma resposta da infância a ser “silenciada” – fazendo com que ela liberasse sua raiva em Betty Gore.

No processo de julgamento, Montgomery se declarou inocente, argumentando que a legítima defesa foi o motivo de seu assassinato de Betty. Ela contou sobre sua visita aos Gores, na qual Montgomery disse que Betty confrontou Montgomery sobre seu caso com Gore.

Betty apareceu com um machado, e as duas mulheres começaram a lutar na despensa dos Gores até que Montgomery não teve escolha a não ser usar o machado em legítima defesa. Montgomery teria atacado Betty 41 vezes.

Montgomery foi considerada inocente.

Os três primeiros episódios de Amor e Morte já estão disponíveis para streaming no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.