Anime de Rick and Morty é anunciado no HBO Max

O Adult Swim anunciou um anime de Rick and Morty, dando continuidade ao investimento na franquia, que já começou o desenvolvimento da oitava temporada, embora a sexta nem tenha estreado ainda.

A série será exibida no HBO Max e contará com direção de Takashi Sano, que já trabalhou em curtas-metragens do desenho animado.

Rick and Morty: The Anime terá 10 episódios, conforme a Variety, com produção da Telecom Animation Film.

‎”As façanhas multiversais de Rick e da gangue colocam desafios ao vínculo familiar, mas eles sempre se levantam para a ocasião”, disse Sano. “É uma visão tão afirmativa da vida, e Jerry não é exceção. Estou honrado por ter tido a oportunidade de contar uma nova história sobre essa família incrível. Espero que você aproveite suas aventuras!‎”.

Rick and Morty pode ser assistido no HBO Max. Ainda não há data de estreia para o anime.

