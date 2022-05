Após cancelamento de Legends of Tomorrow, futuro de The Flash é incerto

A CW está cancelando diversas de suas séries, como Legends of Tomorrow, Batwoman, Naomi, basicamente restringindo o Arrowverso a Superman & Lois e The Flash. Mas a série do Velocista Escarlate pode não durar muito mais.

O presidente da emissora, Mark Pedowitz, comentou o futuro da longeva série, que caminha para sua nona temporada. Ele, no entanto, não parece saber se o programa continuará muito tempo no ar.

“Temos muitas questões sobre como prosseguir”, disse Pedowitz (via ComicBook). “Não determinamos qualquer coisa ainda, o estúdio tampouco”.

Tais cancelamentos vêm em meio à fusão da Warner Media com a Discovery, o que demonstra uma grande reestruturação nas propriedades e empresas, agora sob nova gestão.

No Brasil, The Flash é exibida pela Netflix.

