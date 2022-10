Após deixar The Witcher, fãs querem que Henry Cavill interprete ESSE rei Targaryen

Henry Cavill sempre demonstrou muita empolgação por interpretar Geralt de Rívia em The Witcher. No entanto, o ator pendurou o medalhão e passou o papel adiante. A partir da quarta temporada, outro ator vai viver o bruxo. Com essa notícia, muitos fãs estão esperançosos de que Cavill interpretará um personagem da franquia Game of Thrones e A Casa do Dragão.

De fato, o fancast de Henry Cavill como o primeiro rei Targaryen, Aegon, o Conquistador, já existe antes de estourar a notícia de que ele não mais viverá Geralt na série da Netflix.

Continua depois da publicidade

Com a confirmação de que ele deixará o papel, no entanto, muitos foram às redes sociais para clamar por Henry Cavill no papel de Aegon I.

Em Fogo e Sangue, Aegon é descrito como um exímio guerreiro, mas uma figura bastante misteriosa, com gravitas e presença imponente. Pode ser que Cavill se encaixe no papel.

Dito isso, não há qualquer informação sobre o ator participar da franquia Game of Thrones e A Casa do Dragão.

Veja os tuites dos fãs, abaixo.

Os fãs reagem

“A única maneira que ficarei bem com Henry Cavill deixar The Witcher é se ele tiver feito isso para viver Aegon o Conquistador em uma adaptação secreta da conquista Targaryen”, tuitou um fã.

“Ou você me dá Henry Cavill como Aegon, ou tornarei ele um”, disse outra fã.

“Henry Cavill como Aegon o Dragão é real gente”, escreveu mais um fã.

“Pera aí, isso significa que Henry Cavill vai interpretar Aegon o Conquistador agora?”, escreveu outra fã.

Os episódios de A Casa do Dragão estão disponíveis na HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.