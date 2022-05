Após entrar em outra série, ator pode deixar elenco de Sex Education

Foi noticiado que o astro Ncuti Gatwa, conhecido principalmente por dar vida ao carismático Eric Effiong na série Sex Education, é o novo ator escalado para dar vida ao Doutor em Doctor Who, mas nem tudo são flores.

Em levantamento feito pelo site Digital Spy, as gravações de Doctor Who já estão sendo realizadas pela Bad Wolf Studios e devem terminar em julho deste ano.

Enquanto isso, as filmagens para a quarta temporada de Sex Education, da Netflix, devem começar em breve e provavelmente durarão até outubro ou novembro deste ano, escapando de uma colisão na agenda de Ncuti Gatwa, mas por pouco tempo.

Embora isso pareça sorte, as coisas começam a piorar com a notícia de que há um segundo bloco de filmagens de Doctor Who que deve começar ainda no final de 2022 e pode levar até o verão de 2023, o que preocupa os fãs de Sex Education quanto à continuidade do ator no elenco da quinta temporada da série da Netflix.

Nenhuma informação oficial foi dada até o momento, mas há a possibilidade de que Ncuti Gatwa não retorne para a quinta temporada de Sex Education. Na melhor das hipóteses, seu personagem, Eric, pode ser rebaixado para o elenco secundário. Na pior delas, Sex Education pode estar se preparando para encerrar o ciclo.

Sex Education pode acabar?

O site Digital Spy levanta, ainda, que as circunstâncias finais da terceira temporada de Sex Education, que mostrou o fechamento de Moordale High, podem deixar brechas para que a série se prepare para mudanças em seu elenco.

Isso porque, além de Ncuti, outros astros também estão envolvidos em projetos paralelos, como Emma Mackey, Tanya Reynolds e o próprio protagonista Asa Butterfield, que recentemente estrelou o filme Escolha ou Morra, também da Netflix.

Nenhum comunicado oficial foi divulgado pela Netflix até o momento, mas as evidências comentadas pela imprensa internacional sugerem que Sex Education possa chegar ao fim em sua quarta temporada, considerando que seria difícil dar continuidade à série sem seus principais atores.

Sustentando a teoria, a atriz Aimee Lou Wood também comentou em entrevista recente que acredita que a série pode estar chegar ao fim em breve, mas que acha bom vê isso como algo positivo.

Mais informações sobre o futuro de Sex Education devem ser compartilhadas em breve pela plataforma de streaming.