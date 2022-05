Após trailer de She-Hulk, fãs da Marvel estão frustrados com detalhe da heroína

O MCU não conseguiu o que queria com o lançamento do trailer de She-Hulk. Divulgada em maio de 2022, a primeira prévia da série da Mulher-Hulk foi completamente detonada nas redes sociais. A maioria das reclamações envolve o terrível CGI utilizado pela produção. Mas outro detalhe também revoltou fãs: a ausência de músculos na protagonista.

A vindoura série da Marvel traz Tatiana Maslany – conhecida por interpretar várias personagens diferentes em Orphan Black – como a protagonista Jennifer Walters, uma advogada de 30 e poucos anos que se transforma em uma super-poderosa mulher verde.

Nas HQs da Marvel, a Mulher-Hulk foi criada por Stan Lee e John Buscema. Jennifer Walters vira a She-Hulk após receber uma transfusão sanguínea do primo Bruce Banner, o Hulk do MCU.

Após as inúmeras críticas de fãs, será que She-Hulk se tornará o primeiro fracasso do MCU no Disney+? Confira abaixo algumas reclamações e tire suas próprias conclusões.

Falta de músculos em She-Hulk incomoda os fãs da Marvel

Como citamos acima, grande parte das críticas ao trailer de She-Hulk envolvem a qualidade do CGI.

Para muitos fãs, os efeitos especiais da vindoura série são piores que os do filme Cats. Em comentários mais intensos, espectadores da Marvel afirmam que o CGI parece ter sido produzido por “amadores”.

Outro ponto de discórdia entre os fãs da Marvel está relacionado ao visual da protagonista Jennifer Walters.

Para muita gente, os músculos da heroína deveriam ser bem mais proeminentes, seguindo assim o modelo das HQs.

“Por que eles têm tanto medo de dar músculos para a She-Hulk?”, comentou um fã da Marvel.

Nos quadrinhos da Marvel, a Mulher-Hulk é realmente musculosa. A transformação corporal da personagem é quase tão intensa como a do Hulk.

Em She-Hulk, por outro lado, Jennifer Walters parece modificar apenas a cor e a altura da personagem.

As reclamações se parecem muito com as de fãs de Senhor dos Anéis, que protestaram contra a decisão do Prime Video de não incluir bigodes e barbas em certas personagens.

“Ela é uma personagem de CGI! Por que ela não tem músculos? Até a Natalie Portman está mais forte no novo trailer de Thor”, comentou outro fã.

Além de Tatiana Maslany como a protagonista Jennifer Walters, o elenco de She-Hulk conta também com Ginger Gonzaga (Space Force), Josh Segarra (Orange is the New Black), Jameela Jamil (The Good Place), David Otunga (WWE), Jon Bass (American Horror Story) e Renée Elise Goldsberry (Hamilton).

O projeto do Disney+ também contará com participações especiais de velhos conhecidos dos fãs da Marvel, como o Hulk (Mark Ruffalo), o Abominação (Tim Roth) e Wong (Benedict Wong).

She-Hulk estreia no catálogo brasileiro do Disney+ em 17 de agosto, com episódios semanais até 12 de outubro. Veja abaixo o trailer da produção.

