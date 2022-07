Arlequina: Novo trailer da 3ª temporada recria cena memorável do Coringa

A HBO Max divulgou um novo trailer da terceira temporada da animação Harley Quinn, recriando uma cena do Coringa de Jack Nicholson.

Um dos maiores sucessos da DC está retornando. Arlequina e Hera Venenosa, irão se juntar novamente com Cara-de-Barro e Tubarão-Rei, para aterrorizar Gotham.

Em uma prévia para maiores de 18 anos, a personagem está em sua lua de mel com Hera Venenosa, e não fica longe dos perigos nunca (via The Direct).

Enquanto isso, em Gotham, Coringa tenta ser prefeito, mas Jim Gordon quer impedi-lo. O trailer ainda recria uma cena icônica do vilão jogando dinheiro para pessoas, como no Batman de 1989.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Harley Quinn

Harley Quinn, série animada de sucesso da DC, foi criada no streaming DC Universe, e adquirida pelo HBO Max. A série ainda ganhará um spin-off focado no ridículo vilão Homem-Pipa.

“Arlequina finalmente terminou seu relacionamento com o Coringa. Agora, ela tenta trilhar seu caminho sozinha como a criminosa Queenpin de Gotham City nessa série de animação com muita comédia e ação”, diz a sinopse.

Desenvolvida por Patrick Schumacker e Justin Halpern, o elenco de voz conta com Kaley Cuoco, Lake Bell, Alan Tudyk, Ron Funches, Matt Oberg, Tony Hale, entre outros.

Harley Quinn estreia com sua terceira temporada em 28 de julho. A série está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.