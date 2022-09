Armor Wars: Série sobre Máquina de Combate agora será um filme

A série Armor Wars que traria o Máquina de Combate de Don Cheadle como protagonista, na verdade será um filme por uma questão de mudanças criativas.

Enquanto várias séries do calendário da Marvel estão com suas produções a todo vapor, Armor Wars está presa em seu desenvolvimento já faz um tempo. Apesar de seu anuncio em 2020, apenas em 2022 tivemos novidades sobre o spin off focado em James Rhodes.

A série traria o Máquina de Combate após a Fase 3, que incluiu a morte de seu melhor amigo, Tony Stark. O drama da Disney+ havia sido confirmado para acontecer logo após os eventos da série Invasão Secreta, onde Cheadle já tem aparição confirmada. Mas durante os anúncios da fase 5 da Marvel, a produção fez falta no telão.

De acordo com uma entrevista do ator, Armor Wars irá focar no vazamento da tecnologia Stark, e caberá a Rhodey impedir que as pessoas erradas tomem posse dela.

Porém, uma reviravolta interessante aconteceu, o The Hollywood Reportar revelou que a produção foi reformulada para ser um filme. A Marvel Studios estaria comprometida em “contar a história da maneira certa”, o que levou ao entendimento de que um filme seria uma opção melhor que a série de 6 episódios.

O Roteirista Yassir Lester ainda está responsável por escrever o roteiro. A produção estava prevista para iniciar em 2023, mas agora será atrasada pelos acontecimentos recentes.

Mais sobre Armor Wars

O filme irá explorar James Rhodes, que deve enfrentar o que acontece quando a tecnologia de Tony Stark cai nas mãos erradas.

A produção seria uma série da Disney+ mas, por escolhas criativas será um longa-metragem. Até o momento, apenas Don Cheadle está confirmado no elenco. Yassir Lester será o roteirista.

Armor Wars não tem previsão de lançamento, e ainda não se sabe se sua estreia será nos cinemas ou na Disney+.

