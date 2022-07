Astro comenta sobre série derivada de Batman na HBO Max

O astro de Batman, Colin Farrell, comentou sobre a série derivada do Pinguim na HBO Max.

Farrell voltou a falar sobre o spin-off, que até o momento, tem apenas ele no elenco. O ator elogiou a a capacidade do diretor Matt Reeves de construir um novo universo, tendo projetado a série (via The Direct).

Continua depois da publicidade

“Ele é tão obsessivo com o que ele faz, mas ele está em toda a série The Penguin [da HBO Max] também. Quero dizer, ele não vai dirigir, mas ele está em toda a estrutura dos roteiros. É emocionante”, disse ele.

As filmagens da série devem começar apenas em fevereiro de 2023, mas nada ainda foi confirmado pelo streaming.

Lauren LeFranc vai escrever o roteiro, junto de Reeves, que atua como produtor executivo ao lado de Dylan Clark.

Mais sobre Batman

Batman, com Robert Pattinson, recebeu elogios da crítica e do público, embora alguns tenham criticado a sua longa duração.

O longa-metragem trouxe uma abordagem em que voltou às raízes dos quadrinhos do Batman que eram mais voltados para histórias investigativas.

A Warner Bros. anunciou que Batman 2 está em desenvolvimento, com Matt Reeves voltando como diretor e Robert Pattinson retornando como protagonista.

A ideia é apresentar a evolução e o amadurecimento do personagem tanto como Batman quanto como Bruce Wayne, já que tivemos uma versão que ainda era muito inexperiente e reclusa.

Batman, com Robert Pattinson, está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.