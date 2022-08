Astro da Marvel revela se vai aparecer em O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

O ator da Marvel, Martin Freeman, conhecido por Pantera Negra, revelou se vai aparecer em O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

A série do Prime Video, muito aguardada pelo público, é o projeto mais ambicioso e caro da plataforma desde sua criação.

Com diversos personagens conhecidos aparecendo, o ator Martin Freeman, que interpretou Bilbo Bolseiro na trilogia O Hobbit, abordou uma possível aparição (via ScreenRant).

“Se eu faria isso de novo, realmente dependeria de quem estava fazendo isso e por que eu suponho. Se não parecesse notável e se não fosse chocante, então talvez sim”, disse ele.

“Mas qualquer coisa que puxasse o espectador os fez dizer: ‘Bem, essa é uma versão diferente’, ‘isso pode ser um pouco estranho. Mas, como em todas essas coisas, depende de quem são as mentes por trás disso”, concluiu o astro.

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega no Amazon Prime Video em 2 de setembro.

