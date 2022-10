Astro de A Casa do Dragão fala sobre seu último episódio na série

Alerta de spoiler

O episódio do último domingo (09) de A Casa do Dragão, trouxe o fim de um dos maiores personagens da série até agora. O Rei Viserys Targaryen já vinha se mostrando cada vez mais doente nos últimos episódios da série, e agora foi o momento de dizer adeus.

Mesmo os fãs já esperando a morte evidente do personagem, Viserys partiu em grande estilo, em um episódio comovente onde ele se esforça para proteger sua filha e tentar unir sua família uma última vez.

Por mais que fosse um momento previsível, a morte do rei é o gatilho principal da Dança dos Dragões, conflito que se tornará uma guerra civil pela sucessão do Trono de Ferro.

Viserys partiu nos momentos finais do episódio 8, em que ele diz para si mesmo que está pronto para ir, após, acidentalmente, fazer Alicent pensar que ele gostaria que o filho deles fosse o rei, e não a princesa Rhaenyra.

Paddy Considine, que interpretou brilhantemente o personagem até agora, falou sobre sua despedida a Viserys com o THR.

“Acho que é muito nobre e digno a forma que ele vai. Ele esta sofrendo uma aflição terrível. Ele basicamente desenvolve uma forma de lepra que invade seu corpo, seus ossos começam a falhar com ele. Seus pulmões começam a falhar com ele. Ele só está morrendo uma lenta e horrível morte. No final ele parece um homem velho. E isso é uma metáfora para o que o poder faz com as pessoas, mesmo que ele não use para ganho pessoal. Ele não fica bêbado de poder, ele é responsável. Mas a demanda de ser o rei é muito dura para seu corpo físico. Então foi interessante interpretar o declínio nele. Ele só está tentando fazer o bem. Ele consegue dizer algumas palavras antes de partir, pelo que sou grato.”

Quem substituirá Viserys no Trono de Ferro?

Nos momentos finais de Viserys, Alicent pensa que ele mudou de ideia e finalmente decidiu colocar o filho deles, Argon II, como sucessor do trono. Nós sabemos que não foi isso que aconteceu, e Rhaenyra provavelmente não vai acreditar em sua madrasta e rival também.

Rhaenyra era a escolha de Viserys para o comando dos Sete Reinos, mas infelizmente não devemos ver isso acontecer em um futuro próximo.

Em Fogo e Sangue, livro que originou A Casa do Dragão, George R.R. Martin diz que Alicent usa a morte de Viserys como uma forma de coroar Aegon como rei. Isso origina uma guerra civil com Rhaenyra, conhecida como a Dança dos dragões.

A Casa do Dragão tem episódios novos todo domingo na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Soldeira