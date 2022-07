Astro de A Casa do Dragão não consegue escapar da fama de Morbius

Um dos principais astros de A Casa do Dragão não está conseguindo escapar da fama do filme Morbius.

Durante o painel da série prelúdio de Game of Thrones na San Diego Comic-Con, um fã na plateia acabou gritando uma famosa frase de um meme do filme da Marvel para Matt Smith (via Discussing Film).

Continua depois da publicidade

“Ei, Matt Smith, it’s morbin time (é hora de morbin, em tradução livre)”, disse o fã.

Smith acabou respondendo com “é hora de quê?”, e a entrevista seguiu. O ator foi questionado novamente sobre o que seu personagem poderia fazer em Westeros.

“Ele é um vampiro, então ele lutaria com isso. Estou feliz que você assistiu a um filme completamente diferente do que eu fiz”, respondeu o ator.

O futuro do universo de Game of Thrones

A Casa do Dragão é uma grande aposta da HBO, que sempre se interessou pela ideia de uma série derivada de Game of Thrones.

Apesar do seu encerramento controverso, Game of Thrones marcou época durante a maior parte do seu tempo na TV.

A série quebrou recordes de audiência para a HBO e recebeu elogios do público e da crítica. Resta saber se A Casa do Dragão terá uma recepção parecida.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto de 2022

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.