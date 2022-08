Astro de A Casa do Dragão revela quem apoiou em Game of Thrones

Game of Thrones trouxe uma feroz guerra pelo Trono de Ferro e A Casa do Dragão nos levará a outro conflito em Westeros. Um dos astros da nova série revelou quem apoiou no seriado original.

A Casa do Dragão se passa 172 anos antes do nascimento de Daenerys Targaryen, centrado em torno de seus ancestrais que governaram antes dela.

Matt Smith, que interpreta Daemon Targaryen na nova produção, revelou quem apoiou durante a série original, quando ainda era apenas um espectador nesse universo.

“Eu a apoiei”, disse Smith ao ComicBook sobre Daenerys se tornando a rainha Louca nos episódios finais de Game of Thrones . “Eu a apoiei todo o caminho.”

Sentado ao lado de Smith durante a entrevista estava o ator do Rei Viserys Targaryen, Paddy Considine. Ele não aprovou o que Daenerys fez no fim. “Eu ficaria envergonhado, mas desempenhou seu papel na profecia, não é mesmo?” disse o ator.

“Eu não ficaria envergonhado, eu a apoiaria até o fim”, acrescentou Smith, encarnando seu personagem de A Casa do Dragão. “Eu acho que ele estaria no dragão com ela, para ser honesto com você. Vamos fazer isso, isso é nosso. Saia do caminho”.

Série derivada de Game of Thrones

A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones, seriado que teve oito temporadas na TV.

A produção teve um grande orçamento, e é uma grande aposta da HBO. É possível que outras séries derivadas de Game of Thrones também aconteçam em breve.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto.

