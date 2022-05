Astro de Anos Incríveis original é demitido do reboot no Disney+

Fred Savage, que estrelou a versão original de Anos Incríveis, foi demitido do reboot no Disney+ após investigação sobre sua “conduta inapropriada”.

A Disney cortou laços com Savage após várias queixas de conduta inapropriada em seu trabalho como produtor executivo e diretor da série.

Embora a natureza exata das alegações não esteja clara no momento, os relatórios indicam que incluem “explosões verbais” e “comportamento inadequado”.

‎‎De acordo com ‎‎o The Hollywood Reporter‎‎, Savage cooperou com a investigação. Ele esteve envolvido com o reboot de Anos Incríveis desde sua criação, e estrelou ‎‎na versão original da série‎‎ de 1988 a 1993.‎

‎”Recentemente, fomos informados de alegações de conduta inadequada por ‎‎Fred Savage‎‎, e uma investigação foi iniciada”, disse ‎‎a 20th Television‎‎ em um comunicado. “Após sua conclusão, a decisão foi tomada para encerrar seu emprego como produtor executivo e diretor de ‎‎Anos Incríveis‎”.‎

‎Savage tem um histórico de alegações de má conduta, com a estrela original ‎‎de Anos Incríveis, Alley Mills ‎‎alegando que a série foi cancelada após um processo de assédio sexual‎‎, que teria sido resolvido fora do tribunal, contra Savage e seu colega de elenco, Jason Hervey.

Mais sobre Anos Incríveis

‎Inspirado na amada série premiada de mesmo nome‎‎, ‎‎Anos Incríveis é uma história de amadurecimento, que se passa no final dos anos 1960, que gira em torno de uma família negra de classe média em Montgomery, Alabama, através do ponto de vista de Dean, de 12 anos de idade.

Com a sabedoria de sua idade adulta, as lembranças esperançosas e humorísticas de Dean mostram como sua família encontrou seus “anos incríveis” em um momento turbulento.”‎

‎A série é estrelada por Don Cheadle, narrando a série como o Dean Williams adulto, Elisha “EJ” Williams como Dean Williams, Dulé Hill como Bill Williams, Saycon Sengbloh como Lillian Williams, Laura Kariuki como Kim Williams, Julian Lerner como Brad Hitman, Amari O’Neil como Cory Long e Milan Ray como Keisa Clemmons.

Saladin Patterson atua como escritor e produtor executivo. Lee Daniels e Marc Velez da Lee Daniels Entertainment também produzem junto com Savage.‎