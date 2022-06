Astro de Bridgerton revela se o duque retorna na 3ª temporada

Regé-Jean Page deixou Bridgerton após o fim da primeira temporada, mas os fãs clamam pelo retorno do ator até hoje. Agora, ele revelou se voltará à série da Netflix, ou não.

Os rumores sobre o retorno do astro já não são de hoje e ocasionalmente viram notícia, mas parece que não veremos Simon tão cedo no seriado.

Continua depois da publicidade

Page publicou uma foto junto de Jonathan Bailey na Itália, o que gerou rumores quando foram vistos juntos, é claro. Na legenda, no entanto, o ator deixou claro sobre o futuro de sua carreira.

“Os rapazes estão de volta na cidade. (Não, eu não vou voltar para a série – os jornais inventaram isso). Mas tivemos a melhor e mais estilosa reunião que tive há tempos e café e dia de Sol verdadeiramente excelentes”, escreveu Regé-Jean Page na legenda.

Veja a foto dos dois juntos, abaixo.

Mais sobre Bridgerton na Netflix

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX. Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente. Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

A segunda temporada de Bridgerton já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Redação