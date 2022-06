Astro de Cavaleiro da Lua se emociona com reações dos fãs

Cavaleiro da Lua teve sua primeira temporada exibida na íntegra no Disney+. Oscar Isaac, que vive o personagem titular, revelou ter ficado emocionado com as reações dos fãs.

Em entrevista ao Gold Derby, Oscar Isaac se abriu sobre as reações ao Cavaleiro da Lua e a história de saúde mental do programa.

Continua depois da publicidade

A estrela do MCU compartilhou que aqueles que vivem com transtorno dissociativo de identidade foram muito favoráveis ​​à série, sentindo que foram representados e que ele ficou emocionado com suas reações.

“Na verdade, ouvi falar de alguns sistemas… que é o termo para pessoas com TDI e o sistema que mantém os alters, e eles se sentem realmente vistos e representados especificamente”, disse Isaac.

“E também pessoas que não necessariamente têm Transtorno Disassociativo de Identidade, mas sofreram diferentes traumas ao longo de sua vida, diferentes batalhas com a saúde mental que… poderíamos usar uma plataforma tão grande para contar uma história sobre isso… Fiquei muito emocionado com algumas dessas respostas e realmente gratificado porque esse era o objetivo”, continuou o ator.

Cavaleiro da Lua no Disney+

“Cavaleiro da Lua acompanha Steven Grant, um gentil e educado funcionário de uma loja de souvenir, que é atormentado com apagões e memórias de outra vida. Steven descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e divide o corpo com o mercenário Marc Spector. À medida que os inimigos de Steven/Marc se voltam para eles, ambos devem navegar em suas complexas identidades enquanto mergulham em um mistério mortal entre os poderosos deuses do Egito”, diz a sinopse oficial da série.

Cavaleiro da Lua conta com Jeremy Slater como showrunner. Ele escreveu o filme de Death Note da Netflix, o Quarteto Fantástico de 2015 e alguns episódios de The Umbrella Academy.

O elenco é formado por Oscar Isaac, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel, F. Murray Abraham, May Calamawy, Fernanda Andrade, Ann Akinjirin, Díana Bermudez e Sofia Danu. Ao todo, a série terá seis episódios.

Cavaleiro da Lua já está disponível no Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.