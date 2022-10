Astro de Demolidor fala sobre retorno do elenco da Netflix na nova série

O Demolidor de Charlie Cox pode ter muito mais que apenas um recomeço no MCU pela Disney+. Com o retorno de Vincent D’Onofrio como o Rei do Crime, Cox falou sobre o possível retorno de outros colegas do elenco da série do personagem na Netflix.

Com o anúncio de Daredevil: Born Again na San Diego Comic-Con, Kevin Feige anunciou o retorno do Demolidor em um projeto solo dentro do MCU. Os fãs vibraram com a notícia, e ainda mais com a confirmação de que o Rei do Crime também voltará como o principal vilão da série.

Mesmo com Cox e D’Onofrio fazendo pequenas aparições como seus personagens em outras produções da Marvel Studios, será a primeira vez que os dois estarão juntos no mesmo projeto após o fim da popular série da Netflix.

Na aclamada série solo do herói na Netflix trouxe vários personagens do universo dos quadrinhos para as telas, como seus amigos Foggy (Elden Henson) e Karen Page (Deborah Ann), ambos favoritos dos fãs da produção.

O Demolidor cruzou com outros heróis e anti-heróis muito importantes da Marvel em seu período na Netflix, como o Justiceiro de Jon Bernthal, Jessica Jones de Krysten Ritter e a assassina Elektra, interpretada por Elodie Young. O retorno de Cox e D’Onofrio deu esperança aos fãs que sentem falta dos outros personagens e seus interpretes.

Quem Charlie Cox gostaria de reencontrar em Daredevil: Born Again

Quando questionado sobre que membros do elenco de Demolidor ou Defensores ele gostaria de ver em Born Again, Cox contou à Variety que: “Foi uma maravilha trabalhar com todo mundo em todas aquelas séries da Netflix. Eles eram o coração pulsante de todas aquelas séries. Eu estaria honrado e empolgado em trabalhar com qualquer um deles de novo.”

O ator continuou: “Eu odiaria destacar qualquer um, e odiaria ficar especulando, porque eu simplesmente não sei qual o plano que estão seguindo. Isso está muito além da minha folha de pagamento. Tem tantas histórias ótimas para contar. Tem histórias para recontar. Isso não seria inconsistente com o que eles fazem nos quadrinhos.

Born Again terá 18 episódios, bem mais que outras séries da Marvel na Disney+. Cox descreveu a nova produção como “uma temporada 1, não uma temporada 4, então é uma coisa totalmente nova.”

Como os quadrinhos que tem renovações quando um novo escritor ou desenhista chegam, Cox disse: “Geralmente um novo escritor ou artista assumem um quadrinho, e começam do começo. Então, talvez nós vamos fazer isso, eu genuinamente não dei. Eu só estou empolgado de ter sido convidado para a festa.”

Daredevil: Born Again deve estrear na Disney+ em 2024, a série anterior do Demolidor está toda no catálogo do serviço de streaming.

