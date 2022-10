Demolidor: Atriz revela se sua personagem retornará na série

A atriz Deborah Ann Woll comentou sobre seu desejo de retornar com Karen Page em Daredevil: Born Again do MCU.

A personagem foi muito importante nas três temporadas que o Homem Sem Medo passou na Netflix. Com o anúncio da Disney+ dando continuidade nas histórias de Matt Murdock, e dos rumores do retorno de Elden Henson como Foggy Nelson, muitos se perguntam se outros personagens da antiga série vão voltar.

Continua depois da publicidade

Woll apareceu como Karen Page, a assistente de Matt Murdock e Foggy Nelson, desde o primeiro episódio da série da Netflix. A história e motivações da personagem foram bem explorados pela série.

A atriz fez um ótimo trabalho criando sua própria versão de Page, distinta tanto dos quadrinhos quanto do filme de 2003. O público também se apaixonou pela forma que a personagem foi retratada, e muitos tem esperança do retorno dela e de Foggy em Daredevil: Born Again.

Falando com a Collider, Ann Woll se abriu sobre um possível retorno ao MCU. A interprete de Karen expressou que gostaria muito de retornar como a personagem na série. Veja o que ela disse a baixo:

“Significaria muito para mim. Eu amo tanto aquela personage, e eu sinto falta dela. Eu realmente senti como se estivéssemos inacabados. Nós temos muita história para contar. Então sim, é muito gratificante ver o quanto as pessoas amam ela e querem ver mais dela. Eu espero que eles consigam. Eu estou aqui. Eles sabem meu número. Eu estou disponível, até onde eu sei. Mas é escolha deles. Eu sei que eles vão contar a melhor história que souberem contar. E se isso incluir Karen Page, será muito empolgante. Mas se não, eu serei uma espectadora feliz.”

O retorno do Homem sem Medo

Intitulada de Daredevil: Born Again, o reboot do Demolidor contará com 18 episódios e vai fazer parte da Fase 5, a próxima da Marvel.

Charlie Cox vai retornar como Matt Murdock, o Demolidor, enquanto Vincent D’Onofrio será o Rei do Crime, seu principal adversário.

Daredevil: Born Again estreia em 2024, no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Soldeira