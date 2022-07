Astro de Demolidor reage ao anúncio de nova série da Marvel

Um dos atores de Demolidor, Vincent D’Onofrio, reagiu ao anúncio da da Marvel sobre a série reboot.

Daredevil: Born Again é a mais nova aposta do estúdio com o vigilante Matt Murdock. O personagem ainda vai aparecer neste ano em Mulher-Hulk, e em 2023 na série Eco.

O ator que interpretou o Rei do Crime na série da Netflix, D’Onofrio, vai retornar ao papel após sua aparição em Gavião Arqueiro. Ele comemorou o anúncio em seu Twitter (via CBR).

“Sim Sr Murdock… Daredevil: Born Again, da Marvel Studios, uma série original estrelada por Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, na primavera de 2024”, escreveu ele.

D’Onofrio ainda vai aparecer no papel de Wilson Fisk em Eco, série derivada de Gavião Arqueiro.

Yes Mr Murdock…

Marvel Studios' Daredevil: Born Again, an Original series starring Charlie Cox and Vincent D'Onofrio, streaming Spring 2024 pic.twitter.com/Yom7OKinEB — Vincent D'Onofrio (@vincentdonofrio) July 24, 2022

O retorno do Homem sem Medo

Intitulada de Daredevil: Born Again, o reboot do Demolidor contará com 18 episódios e vai fazer parte da Fase 5, a próxima da Marvel.

Charlie Cox vai retornar como Matt Murdock, o Demolidor, enquanto Vincent D’Onofrio será o Rei do Crime, seu principal adversário.

Daredevil: Born Again estreia em 2024, no Disney+.

