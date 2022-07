Fãs da Marvel comemoram Demolidor e Rei do Crime em nova série do MCU

Os fãs da Marvel estão comemorando nas redes sociais que Demolidor e Rei do Crime vão aparecer em nova série do MCU.

Após o THR confirmar que Charlie Cox e Vincent D’Onofrio estão retornando para a série Eco, o público está comentando em todo lugar.

As estrelas da série Demolidor, da Netflix, reprisarão seus papéis como Demolidor e Rei do Crime no spin-off de Gavião Arqueiro.

D’Onofrio apareceu no MCU pela primeira vez em Gavião Arqueiro, e aparentemente havia sido morto por Kate Bishop. Já Matt Murdock, o Demolidor, esteve em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, conversando com Peter Parker sobre a identidade do herói ter sido revelada.

Veja algumas reações, abaixo.

“Estou gritando, Charlie e Vincent. Meu favorito advogado realmente bom retorna”, tuitou um fã.

“Eles vão salvar o MCU”, escreveu outro fã.

“Matt Murdock está voltando para o Eco e podemos ter uma quarta temporada de Demolidor… com implicações do Disney+, mas quer saber? neste momento, eu vejo isso como uma vitória absoluta”. diz outro empolgado.

“Eu sou o único que não vê o ponto desta série? A maioria das pessoas só vai assistir pelo Demolidor e o Rei do Crime, e pode muito bem fazer a quarta temporada”, tuitou mais um fã.

“A única maneira de alguém assistir Echo…”, escreveu outro fã, debochando.

Jessica Jones pode retornar ao MCU, mas de forma diferente

Jessica Jones pode retornar ao MCU, mas de forma diferente. Um rumor afirma que Krysten Ritter pode não aparecer na série, restando dúvidas se o universo manterá a continuidade das séries da Netflix.

Jessica Jones foi a segunda investida da Marvel na Netflix, posteriormente se juntando aos Defensores e tendo sido cancelada junto com outras séries do streaming. No entanto, o retorno de Charlie Cox e D’Onofrio acendeu a luz sobre o retorno da personagem.

Além de seu suposto retorno, espera-se que o Demolidor tenha sua série renovada, dessa vez no Disney+, servindo como continuação de seus anos anteriores. Além disso, é importante lembrar que as séries da Marvel na Netflix, migraram para o Disney+.

A série Jessica Jones possui três temporadas disponíveis no Disney+. Eco, está prevista para estrear em 2023.

