Jessica Jones pode retornar em série do MCU

Eco, série original do Disney+, poderá ter o retorno de Krysten Ritter como Jessica Jones, dessa vez, dentro da linha principal da Marvel Studios, aponta um rumor.

Visto que Matt Murdock (Charlie Cox) deu as caras em Homem-Aranha: Sem Volta pra Casa e Wilson Fisk, o Rei do Crime de Vincent D’Onofrio teve importante participação em Gavião Arqueiro, isso reforça as especulações sobre a volta da personagem.

De acordo com James Clement do The Weekly Planet (via CBR), fontes afirmam que o Demolidor retorna para três epsódio na série Echo, enquanto o Rei do Crime aparece em quatro deles.

A trama supostamente acompanha Fisk em mais uma tentativa de se tornar o prefeito de Nova York, concorrendo para o título. A fonte sugere que ele esteja usando tapa-olho, visto que ele foi baleado no fim da série Gavião Arqueiro, enquanto o Demolidor estará usando um traje vermelho e preto procurando por Jessica Jones.

Personagem da Netflix pode não retornar

Embora o retorno de Jones esteja se aproximando, Clement afirma que Ritter pode não aparecer na série, restando dúvidas se o MCU manterá a continuidade das séries da Netflix. Clement ainda descartou a possibilidade de retorno do Punho de Ferro.

Jessica Jones foi a segunda investida dda Marvel na Netflix, posteriormente se juntando aos Defensores e tendo sido cancelada junto com outras séries da Netflix. No entanto, o retorno de Charlie Cox e D’Onofrio acendeu a luz sobre o retorno da personagem.

Além de seu suposto retorno, espera-se que o Demolidor tenha sua série renovada, dessa vez no Disney+, servindo como continuação de seus anos anteriores. Além disso, é importante lembrar que as séries da Marvel na Netflix, migraram para o Disney+.

A série Jessica Jones possui três temporadas disponíveis no Disney+. Eco, está prevista para estrear em 2023.

