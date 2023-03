Astro de Game of Thrones critica cenas de sexo da série

Game of Thrones conta com algumas cenas de sexo bem quentes, especialmente nas temporadas iniciais. Elas, no entanto, não agradavam um astro da série.

Ciarán Hinds, que recentemente entrou para o elenco de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, interpretou Mance Rayder, o rei além da Muralha em Game of Thrones.

Em entrevista recente ao The Independent, Hinds foi honesto sobre não gostar das cenas de sexo em Game of Thrones.

“Eu não gostava da quantidade de sexo que acontecia na série, porque nos tirava da narrativa política real”, disse Hinds. “Mas isso é algo deles, eu acho”.

Franquia Game of Thrones segue viva com A Casa do Dragão

A nova temporada de A Casa do Dragão será filmada no Reino Unido e na Espanha, que também serviu de palco para a primeira temporada e diversas cenas de Game of Thrones.

Quando retornar, a série terá um novo showrunner. Miguel Sapochnik, um dos criadores de A Casa do Dragão, pegou todos de surpresa quando anunciou que não retornaria para a segunda temporada.

Ele revelou que gostaria de dar um tempo da franquia, mas o principal motivo é que o showrunner e a HBO tiveram grandes diferenças criativas sobre A Casa do Dragão.

Apesar disso, Sapochnik continuará como produtor executivo. O roteirista Ryan Condal assumiu o cargo de novo showrunner.

A 1ª temporada de A Casa do Dragão está disponível no HBO Max.

