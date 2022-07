Astro de O Senhor dos Anéis tem conselho para série Os Anéis de Poder

A série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega em setembro ao Amazon Prime Video e um dos astros da trilogia de Peter Jackson tem conselhos para os envolvidos no seriado.

Dominic Monaghan, que interpretou Meriadoc Brandybuck na trilogia cinematográfica, tem ótimas palavras de advertência para a equipe de Os Anéis de Poder.

O ator britânico sentou-se recentemente para uma conversa com MovieWeb para discutir sua opinião sobre Os Anéis do Poder.

“Meu conselho para quem trabalha no projeto O Senhor dos Anéis é apenas aproveitar o melhor que puder. Pode acabar sendo um dos melhores trabalhos em que eles trabalham em sua carreira, e você não quer ficar estressado o tempo todo fazendo isso, porque você vai acordar e, alguns anos depois, vão perceber que acabaram de fazer o melhor trabalho que já fizeram”, disse Monaghan.

Grande aposta do Amazon Prime Video

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega no Amazon Prime Video em 2 de setembro.

