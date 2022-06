Astro de Obi-Wan Kenobi quer série de Darth Vader e revela missão do vilão

Hayden Christensen retorna como Anakin Skywalker/ Darth Vader em Obi-Wan Kenobi, mas pode ser que essa não seja a última participação dele no universo Star Wars.

O astro está disposto a aparecer mais vezes como o icônico vilão e gostaria de ter uma série própria para desenvolvê-lo.

“Com certeza”, disse o ator ao THR quando perguntado se gostaria de ver uma série de Vader se concretizar. “Fazer mais com esse personagem seria incrível!”

Quando se trata do status de Vader no ponto atual da linha do tempo de Star Wars, Christensen acrescentou que o vilão está tentando remover totalmente qualquer pedaço de Anakin que resta em sua vida.

“Sim, eu sempre vejo Anakin como uma linha de base e uma tendência para esse personagem”, continuou o ator. “Vader está tentando o seu melhor para matar esse lado dele, mas sempre tem que haver um pouco de Anakin lá. E isso aparece, é parte da diversão. Estou sempre pensando no aspecto de Anakin”.

Mais sobre Obi-Wan Kenobi

Ewan McGregor volta para o papel de Obi-Wan Kenobi, o mesmo que teve nos filmes prelúdio de Star Wars. O seriado, que será do Disney+, pretende contar o que acontece entre esses longas citados e a trilogia clássica da saga.

Além de ter Hayden Christensen voltando como Darth Vader, o elenco traz diversos nomes conhecidos de Hollywood, como Sung Kang, de Velozes e Furiosos, Rupert Friend, de Homeland, e Joel Edgerton.

O seriado segue a vida do amado jedi dez anos depois dos eventos de Star Wars: A Vingança dos Sith. Assim, os fãs saberão o que acontece com Kenobi até a trilogia clássica, quando o Jedi treina Luke Skywalker.

O mesmo vale para Darth Vader. Os fãs devem, assim, ver um vilão em formação durante a série de Star Wars.

Uma curiosidade é se a série pode mostrar um Luke criança. Apesar de Kenobi demorar para encontrar o aprendiz, o jedi sempre esteve vigiando, mesmo de longe, o filho de Anakin.

Obi-Wan Kenobi está em exibição no Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.

