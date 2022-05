Astro de Obi-Wan Kenobi revela dificuldade em série de Star Wars

A estreia de Obi-Wan Kenobi se aproxima no Disney+ e Ewan McGregor, que interpreta o personagem titular, revelou uma dificuldade específica para entrar no personagem depois de tantos anos.

‎Em à ‎‎On Demand Entertainment‎‎, McGregor discutiu seu teste para ‎‎Obi-Wan Kenobi‎‎ no set de ‎‎The Mandalorian‎‎. Enquanto tentava voltar à pele de seu personagem, o ator percebeu que estava fora de prática e precisava fazer seu dever de casa antes do início da produção.

‎”Quando viemos fazer as cenas reais, eu não sabia fazer a voz dele. Eu só estava fazendo essa vaga voz inglesa, parecia uma espécie de professor da escola ou algo assim. Mas infelizmente não soou como Alec Guinness, e não soou como Obi-Wan”, disse o ator de Star Wars.

“Fazia tanto tempo que eu não fazia isso. Mas foi muito bom que a gente conseguiu fazer isso e eu pude perceber então. Sete meses depois, quando começamos a filmar, eu tinha feito meu dever de casa e eu tinha ouvido muito Alec Guinness, e agora ele está de volta”, continuou Ewan McGregor.‎

Mais sobre Obi-Wan Kenobi

Ewan McGregor volta para o papel de Obi-Wan Kenobi, o mesmo que teve nos filmes prelúdio de Star Wars. O seriado, que será do Disney+, pretende contar o que acontece entre esses longas citados e a trilogia clássica da saga.

Além de ter Hayden Christensen voltando como Darth Vader, o elenco traz diversos nomes conhecidos de Hollywood, como Sung Kang, de Velozes e Furiosos, Rupert Friend, de Homeland, e Joel Edgerton.

O seriado segue a vida do amado jedi dez anos depois dos eventos de Star Wars: A Vingança dos Sith. Assim, os fãs saberão o que acontece com Kenobi até a trilogia clássica, quando o Jedi treina Luke Skywalker.

O mesmo vale para Darth Vader, que chegou a deixar McGregor assustado no set. Os fãs devem, assim, ver um vilão em formação durante a série de Star Wars.

Uma curiosidade é se a série pode mostrar um Luke criança. Apesar de Kenobi demorar para encontrar o aprendiz, o jedi sempre esteve vigiando, mesmo de longe, o filho de Anakin.

Obi-Wan Kenobi chega ao Disney+ em 27 de maio.