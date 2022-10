Astro de Outlander diz ter sido esnobado por ator de Game of Thrones

Sam Heughan possui uma legião de fãs pelo seu trabalho como Jamie Fraser em Outlander. Porém, o astro se sentiu “ferido” após não ter sido reconhecido pelo ator Richard Madden, Robbie Stark de Game of Thrones.

Em sua nova autobiografia, Heughan relembra como teve que trabalhar de garçom por não conseguir trabalhos como ator após terminar seu curso no Royal Conservatoire of Scotland, em 2003.

Madden se formou na mesma escola de atuação em 2007, os dois não haviam só se conhecido antes, como também possuíam vários amigos em comum, incluindo uma antiga namorada de Heughan, que havia vivido no apartamento de Madden.

Em um evento no V&A Museum, em Londres, os dois atores se reencontraram, mas em posições muito diferentes. Enquanto Richard, que tinha acabado de iniciar seus trabalhos em Game of Thrones, era um convidado, Sam estava servindo bebidas.

Heughan escreve: “Eu tinha recebido a tarefa de segurar uma bandeja com os drinks dos convidados, enquanto eles saiam para fumar. Eu estava fofocando com um colega quando olhei pra frente e vi Richard Madden vindo colocar seu gin com tônica na minha bandeja.”

O astro de Outlander ficou chateado por cumprimentar Madden, e perceber que o antigo conhecido não se lembrava dele.

“As palavras ficaram presas na minha garganta. Ele havia me reconhecido, mesmo a gente tendo se encontrado algumas vezes. Minha ex-namorada viveu em seu apartamento em Glasgow”, revela Heughan.

Não foi apenas ser esquecido que machucou Heughan

Em seu livro, o ator não revela o ano exato do encontro, mas, com Madden estrelando Game of Thrones a partir de 2011, e Heughan conseguindo seu papel em Outlander em 2013, o fato deve ter ocorrido em 2011 ou 2012.

Heughan disse que não guarda nenhuma mágoa de Madden, porém se sentiu “ferido”, não só por não ser reconhecido, mas também por querer estar no lugar do colega de faculdade.

“Não foi culpa de Richard, ele é um cara amável e nos encontramos depois, mas o fato dele ser meu antigo colega e eu querer estar do outro lado da bandeja, doeu. O tempo todo eu só segurei firme na bandeja, os nós dos meus dedos fiando brancos, esperando o chão me engolir.”

O ator escreveu também que, logo após o acontecido, ele correu para a saída mais próxima e foi embora. Heughan diz que a experiência firmou a cabeça dele em continuar lutando pela carreira de ator.

Outlander pode ser assistida na Star+ e na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Soldeira