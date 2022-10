Astro de Outlander sentiu-se “traído” pelos produtores

O ator Sam Heughan diz sentir-se traído pela equipe criativa de Outlander, após uma cena de estupro na série incluir uma imagem desnecessária de seu pênis.

Desde 2014, Heughan interpreta o personagem Jamie Fraser, um guerreiro do século 18, na série que adapta os livros escritos por Diana Gabaldon

Após o lançamento da sexta temporada, o astro admitiu que uma cena no primeiro ano da série, em que ele é estuprado por Black Jack Randall (Tobias Menzies), acabou passando dos limites e o deixando desconfortável.

Em seu livro autobiográfico, Waypoints: My Scottish Journey, Heughan relembra que no começo das filmagens da série, ele estava ciente que seu personagem estava sendo desenvolvido para “um lugar obscuro, sombrio e desafiador.”

O ator diz que seu contrato exigia que ele filmasse cenas de nudez, e que o drama “nunca se desviou de violência sexual”. Heughan escreve que não sentiu que era realmente necessário estar totalmente nu para a cena brutal que concluiu a primeira temporada.

Heughan achava que a nudez iria sexualizar um momento terrível

“Aquele não foi um momento em que eu senti que estar nu iria adicionar algo ao horror do que Jamie sofreu no calabouço do castelo como uma forma de punição, subjugação e humilhação.” Revela o ator.

“Eu discordei, dizendo que a nudez iria sexualizar uma experiência horrível para o meu personagem, e isso começou um grande debate.[…] Discussões criativas são parte de qualquer produção, boa arte é feita questionando a verdade e todos nós queríamos fazer isso certo.”

Eventualmente, Heughan e a equipe criativa chegaram em um acordo, em que Jamie não seria visto sem roupa após o estupro. Na pós-produção, os momentos explícitos seriam cortados da versão final do episódio.

O astro escreveu que se a cena fosse filmada hoje, o assunto teria sido lidado de forma bem diferente: “Os tempos mudaram. A imagem do pênis era desnecessária, e traiu um pouco a minha confiança na equipe criativa. Nós não precisamos ver o horror para imaginar o que os personagens estão passando. Imaginação é sempre mais poderosa.”

Os novos comentários do ator espelham o que ele disse para o Insider no início do ano, antes do lançamento da 6ª temporada. Na época o astro disse: “Olhando para trás, eu não em senti muito apoiado.”

Outlander pode ser assistido pela Netflix e pela Star+.

