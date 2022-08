Astro de Outlander se preocupa com personagem: “Não pode continuar assim”

Os episódios mais recentes de Outlander foram exibidos em abril de 2022, e desde então, os fãs aguardam ansiosamente pela estreia dos novos capítulos. Enquanto isso, o galã da série se diz preocupado com seu personagem. Segundo Sam Heughan, Jamie Fraser “não pode continuar assim”.

“Nesse conto épico, um guerreiro e uma enfermeira vivem uma paixão avassaladora, mas 200 anos os separam”, afirma a sinopse oficial de Outlander.

Baseada nos livros de Diana Gabaldon, Outlander traz Caitriona Balfe (Belfast) e Sam Heughan (Bloodshot) como os protagonistas Claire e Jamie.

Revelamos abaixo tudo que Sam Heughan afirmou sobre o futuro de seu personagem em Outlander; confira.

Sam Heughan está preocupado com Jamie em Outlander

No papel do guerreiro Jamie Fraser, o ator escocês Sam Heughan conquistou fãs no mundo inteiro.

Durante as 6 temporadas de Outlander, o personagem passou por altos e baixos – e contou com um grande desenvolvimento emocional.

Em uma entrevista recente, Heughan falou sobre o arco de Jamie e revelou o que o futuro aguarda para o personagem.

“Ele amadureceu muito, e se tornou um ótimo político e estrategista. Nesse sentido, ele é parecido com o Colum”, comentou o ator.

No papo com um tabloide britânico, o astro também se disse preocupado com o futuro de Jamie, que deve enfrentar grandes desafios nas próximas temporadas de Outlander.

“Penso muito sobre a mortalidade dele. Muito mais agora, do que no início da série. Vocês entendem, acho que ele (o Jamie) não se preocupa com a morte em si, mas com as consequências que ela trará”, opinou Heughan.

A 7ª temporada de Outlander é gravada atualmente. Os novos episódios trazem inesperadas reviravoltas para o arco de Jamie.

“Vocês dizem que o Jamie tem nove vidas, mas acho que são só seis ou sete. Levando essas vidas, ele acaba as perdendo e sofrendo com isso. Tem que existir um objetivo. Fico me questionando: ele não pode continuar assim, certo?”, comentou o ator.

Em muitas ocasiões, Outlander modifica a trama dos livros de Diana Gabaldon. Com a 7ª temporada, essa tendência deve continuar.

Os fãs da série também querem saber: Outlander terá um 8º ano? Em uma entrevista recente, a chefe de programação da Starz revelou os planos para o futuro da franquia.

“Adoraríamos ter o máximo de Outlander possível”, comentou Kathryn Busby.

Vale lembrar que a emissora americana confirmou, recentemente, a produção de um spin-off de Outlander, que servirá como um prólogo para a história de Claire e Jamie.

Enquanto a nova série (e a 7ª temporada de Outlander) não estreia, você pode conferir os episódios na Netflix e na plataforma Star+. Clique aqui para assinar o streaming.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.