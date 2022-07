Astro de Pantera Negra comenta sobre nova série da Marvel

Um dos astros do filme Pantera Negra comentou sobre seu retorno em nova série da Marvel.

Martin Freeman, intérprete do agente Everett K. Ross no MCU, está com uma alta expectativa para a série Invasão Secreta.

Apesar de não ser oficializado pelo estúdio, Freeman abordou sobre o novo projeto, e pode ter confirmado seu retorno (via ScreenRant).

“Para não envergonhar Samuel, vou falar… eu não vou dizer que ele está totalmente errado e ele está pensando em Sam Rockwell. Então sim, eu posso muito bem estar na série”, disse Freeman.

Tanto a Marvel Studios quanto o Disney+ ainda não concederam maios detalhes sobre a série estrelada por Samuel L. Jackson.

Nick Fury tem uma inesperada substituta

Segundo o produtor executivo da série Falcão e o Soldado Invernal, Nate Moore, a condessa Valentina Allegra deve substituir Nick Fury após Invasão Secreta.

Interpretada por Julia Louis-Dreyfus, Allegra apareceu em Falcão e o Soldado Invernal, e vai servir como uma nova líder nos filmes da Marvel.

“A Condessa Valentina Allegra de Fontaine é uma personagem que tem uma rica história de publicação, e descobrir quem pode preencher a lacuna de Nick Fury, foi difícil”, revelou Moore.

O produtor confirmou que o estúdio pretende transformar a personagem em um novo Nick Fury, mas Allegra e Fury possuem energias bem diferentes.

“Havia uma energia divertida nela, que imediatamente você percebe que essa pessoa tem um peso, mas não igual ao de Nick Fury. É uma energia completamente diferente”, disse ele.

Louis-Dreyfus ainda fez aparição no filme Viúva Negra, e supõe-se que ela possa estar envolvida em outros projetos.

Invasão Secreta não possui previsão de lançamento no Disney+.

