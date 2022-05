Astro de Riverdale reage ao cancelamento da série: “Momento certo”

Riverdale foi cancelada pela CW, mas ao menos terá um desfecho com a sétima temporada. KJ Apa reagiu a esse cancelamento.

O astro, que vive o protagonista Archie, já havia prometido um final chocante para a série e voltou a comentar sobre esse desfecho, considerando ser o momento certo para acabar.

“Eu me sinto triste, sabe, vai ser muito difícil dizer adeus a Archie, Riverdale, aos sets, à nossa equipe”, disse Apa ao Entertainment Tonight.

“Criamos tantas memórias neste show, tanto para nós mesmos quanto para os fãs, então vai ser difícil”. Apa acrescentou: “Eu acho que é o momento certo para acabar. Todas as grandes coisas têm que chegar ao fim. Eu me sinto bem com isso”.

A última temporada de Riverdale estreia em 2023. Enquanto isso, no Brasil, a série está disponível na Netflix.

