Renovada ou cancelada? CW decide o futuro de Riverdale

O fim de uma era. A CW decidiu cancelar Riverdale, que vai acabar com sua sétima temporada. Com isso, o seriado se junta a inúmeros outros cancelamentos da emissora.

A razão por trás do cancelamento de Riverdale não foi oferecida pelo Deadline, que deu a notícia. Isso, no entanto, deve fazer parte da reestruturação da Warner Bros. após a fusão com a Discovery.

Ao contrário de séries como Legends of Tomorrow, Naomi e Legacies, no entanto, o seriado baseado em Archie Comics terá um desfecho apropriado.

Riverdale começou a ser exibida em janeiro de 2017, com produção da Warner Bros. Television e CBS Television Studios, em associação com a Berlanti Productions. Já haviam rumores sobre a série acabar no seu sétimo ano.

No Brasil, a série é exibida pela Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.