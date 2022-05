Astro de Round 6 promete “grande história” na 2ª temporada

A segunda temporada de Round 6 (Squid Game) segue em desenvolvimento e o astro Lee Jung-jae, que vive o protagonista da série da Netflix, fez uma grande promessa acerca dessa nova leva de episódios.

O ator falou sobre a pressão em Hwang Dong-hyuk, criador da série, revelando que mantém contato constante com a produtora.

‎”Estou em conversas constantes e contínuas com a produtora sobre a 2ª temporada, mas tento não falar muito com o diretor”, disse Lee Jung-jae ao ‎‎The Hollywood Reporter‎‎. “Porque o processo criativo é realmente intenso para ele, e agora com a pressão adicional do sucesso global do show, eu sei que ele deve estar passando por um momento tão difícil”.

‎”Então, eu não quero ser outro fator que aumente a dor do processo criativo, que eu conheço tão bem da minha própria experiência de escrita.‎ Mas tenho total fé que ele escreverá uma grande história para a 2ª temporada, estou expectativa com todos os outros”, comentou a estrela.

Round 6 tem uma temporada na Netflix. A segunda ainda não tem data de estreia.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.