Astro de Smallville não quer que seus filhos assistam ESSE episódio

A série Smallville é muito lembrada pelos fãs, trazendo um sentimento nostálgico ao público que acompanhou as aventuras do jovem Clark Kent no Kansas.

Com temas um tanto adultos, e cenas que só quem é de maior entende, o astro da série da DC revelou que não quer que seus filhos assistam a um certo episódio.

“Uma interpretação da história de Superman mostra o jovem Clark Kent aprendendo a usar seus superpoderes em Kansas”, diz a sinopse da série.

O elenco conta com Tom Welling, Michael Rosenbaum, Erica Durance, Sam Jones III, Kristin Kreuk e Allison Mack, presa por um escândalo por participar de uma seita.

Eventos sombrios e violentos em episódio da 1ª temporada

Em um recente episódio do Talk Ville Podcast, Tom Welling comentou que não deixou seus filhos assistirem o episódio “Reaper”, que é o 17 da primeira temporada.

O motivo seria por conta dos eventos sombrios e violentos do episódio, e que ele achou que não era apropriado para a idade deles.

Welling ainda explicou que a cena fez o conteúdo parecer muito maduro para um público jovem, e o ator Michael Rosenbaum concordou (via ScreenRant).

“Essa abertura definiu um tom diferente do que eu pensei que o episódio seria. Foi muito mais sombrio, foi mais profundo, eu acho que isso é um pouco fora da curva”, disse ele.

“Quero dizer, eu tentei começar a assistir isso. Minha esposa e eu colocamos, estávamos assistindo com nossos filhos. E então começou e na metade da primeira cena, e eu disse que não era apropriado para a idade deles”, concluiu o astro.

Enquanto a série é lembrada por sua abertura icônica e uma história de origem para o Superman, a primeira temporada teve seus momentos sombrios.

Com um início mais lento, o roteiro incluiu alguns arcos dramáticos para mostrar como a vida no Kansas não era o que parecia ser.

As mortes não foram problemáticas, no entanto, os temas sobre eutanásia e suicídio assistido geraram desconforto na época, visto que são temas complexos.

Porém, o episódio 17 veio para alavancar a história da primeira temporada, dando um equilíbrio maior para Smallville, embora tenha sido um pouco mais sombrio.

Atualmente, você pode assistir os episódios de Smallville: As Aventuras do Superboy na HBO Max.

