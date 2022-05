Astro de Star Wars se emociona com reação dos fãs ao retorno em Obi-Wan Kenobi

Hayden Christensen retorna ao papel de Anakin Skywalker/ Darth Vader em Obi-Wan Kenobi. O ator ficou emocionado com a reação dos fãs nesse a volta dele à franquia Star Wars.

‎Em entrevista ao ‎‎The Cutaway com William Mullally‎‎ no YouTube (via ScreenRant), Christensen foi questionado sobre como ele se sentia sobre a forma como os fãs o encaram agora, depois de anos.

O ator descreveu o entusiasmo em torno de seu retorno a uma galáxia muito, muito distante como ‎‎”comovente”.‎‎

‎”Tem sido muito emocionante; Não posso dizer o que significa para mim, mas… É uma coisa muito legal. Acho que a moral da história é paciência”, disse o ator.

Vale apontar que, inicialmente, muitos criticaram a interpretação dele como Anakin Skywalker, mas com o passar dos anos mais e mais fãs passaram a enxergar a trilogia prelúdio com mais carinho.

Obi-Wan Kenobi chega ao Disney+ em 27 de maio.

