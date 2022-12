Astro de The Big Bang Theory explica por que Sheldon era tão rude

A série The Big Bang Theory é um grande sucesso entre as sitcoms dos anos 2000, e que apresentou Sheldon Cooper ao público. Porém, o personagem nem sempre era legal, e o astro Jim Parsons explicou por que Sheldon era tão rude.

Embora Young Sheldon explique em alguns momentos os comportamentos estranhos de Sheldon, o prelúdio não explica tanto assim.

No entanto, Parsons comentou sobre como seu personagem era rude e inapropriado no seriado original, oferecendo uma resposta óbvia (via ScreenRant).

Segundo o astro, Sheldon apenas dizia coisas inapropriadas para as pessoas porque ele não sabia que eram inapropriadas.

“Sheldon frequentemente dizia coisas inapropriadas para as pessoas porque não sabia que eram inapropriadas. E também a verdade, não havia nada a fazer, deveria custar a verdade”, disse ele.

The Big Bang Theory é uma das sitcoms mais populares dos últimos anos.

Como seus amigos o toleram?

Apesar de ser um personagem engraçado muitas vezes, o excêntrico Sheldon Cooper é muito tolerado por seus amigos.

Ele constantemente menosprezava Howard e zombava dele, bem como foi sexista contra Penny e se achava melhor que Leonard.

Seus amigos poderiam muito bem deixá-lo falando sozinho e irem embora, cortando relações com Sheldon para sempre.

Mesmo com tudo que ele fazia, seus amigos sabiam que Sheldon não pretendia machucá-los, e ele simplesmente era assim. Até mesmo Bernadette diz que o nerd não estava sendo mau.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

