Young Sheldon torna a morte de amado personagem ainda pior

A série Young Sheldon, derivada de The Big Bang Theory, é uma das comédias familiares de mais sucesso da HBO Max. No entanto, o seriado acabará mostrando a morte de um amado personagem, a tornando ainda pior.

“Sheldon Cooper tem 9 anos e salta quatro cursos para entrar diretamente no instituto, juntamente com seu irmão mais velho, mas menos inteligente do que ele. A vida no ensino médio não será fácil: seus pares, seus pais e seus vizinhos não o entendem”, diz a sinopse.

O elenco do seriado conta com Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Annie Potts, Montana Jordan, Raegan Revord, e outros.

Revelamos abaixo como a morte de George Cooper é ainda pior para a história de Young Sheldon; confira.

A morte de George também afetará os Coopers financeiramente

A história de fundo de Georgie revela que o personagem precisava trabalhar para apoiar Mary, Missy e até mesmo Sheldon, após a morte de George.

Possivelmente, a situação também contribuiu para a separação de Georgie e Mandy, o que torna a morte de George ainda mais triste.

Porém, Georgie teve de fazer sacrifícios para sustentar sua mãe e irmãos, mas isso não seria necessário se Sheldon tivesse garantido lucro com um de seus projetos. Ele acabou não monetizando o projeto sobre o banco de dados de bolsas.

A mãe de Sheldon, Mary, acabou ficando do lado do garoto após ele ter optado por não monetizar uma de suas invenções.

No entanto, ele acabou sobrecarregando Georgie, que revelou que Sheldon sempre foi o favorito de sua mãe. Isso ainda explica por que Sheldon gosta tanto de Mary, e ainda mais após a morte de seu pai.

Young Sheldon está disponível no HBO Max.

