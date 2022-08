Astro de The Big Bang Theory revela momento emocionante: “Todos choramos”

Jim Parsons, estrela de The Big Bang Theory, se lembrou como o convidado Bob Newhart fez todo o elenco chorar em uma de suas participações na série.

Por lidar com assuntos de ciência e cultura pop, a série abria espaço para diversas participações especiais durante as mais de 10 temporadas no ar. Uma das mais constantes e consagradas participações foi a de Bob Newhart, que chegou até a ganhar o próprio personagem, o antigo apresentador de um programa de ciência na TV: Professor Próton.

Enquanto o personagem era conhecido por ser seco e ranzinza, Jim Parsons revelou que Newhart tinha profundo efeito no set de filmagem. Em entrevista ao site Parade, Parsons relembra a primeira participação de Bob na série e o efeito que o ator consagrado teve na audiência ao vivo.

“Na noite em que gravamos a primeira cena que ele fez conosco, ele apareceu no corredor e a produção parou, parou completamente, por conta dos aplausos de pé do público. Ele chorou. Eu acho que todos choramos. Foi profundo, e eu entendi o quanto eu estava reprimindo o quão importante era estar trabalhando com Bob a semana toda durante os ensaios. Até porque, quem conseguiria fazer um bom trabalho enquanto fica dizendo ‘eu não acredito que estou trabalhando com Bob Newhart’ na cabeça o tempo todo? Ninguém. Mas a represa quebrou naquele momento.”

A passagem de Bob Newhart pela série foi marcante, o episódio em que os personagens descobrem a morte do Professor Próton é um dos mais emocionantes, já que seu personagem representava um mentor e figura paterna para Sheldon.

Newhart gostou muito de trabalhar em The Big Bang Theory e reprisou o papel no spin-off Young Sheldon. Por mais que, por uma questão de continuidade das duas séries, ele só apareça pela TV apresentando seu programa como Professor Próton.

O sucesso de The Big Bang Theory

The Big Bang Theory marcou a TV com suas 12 temporadas que foram ao ar entre 2007 e 2019. A série fez sucesso pelas referências a cultura pop bem no momento em que os filmes de super-heróis se destacavam, e franquias como Star Wars foram retomadas. Mas, mesmo a cultura geek atraindo o público, o que o conquistou pelos mais de 10 anos da série foram os personagens.

Com destaque para Sheldon Cooper, o físico peculiar que chamou tanta atenção que ganhou sua própria série de origem, Young Sheldon que já está indo para sua sexta temporada.

Tanto The Big Bang Theory quanto Young Sheldon estão disponíveis na HBO Max.

