Astro de The Big Bang Theory tem inesperada conexão pessoal com Young Sheldon

The Big Bang Theory pode ter acabado, mas a participação de Jim Parsons na franquia continua com Young Sheldon, tendo em vista que atua como narrador da série prelúdio. Curiosamente, ele tem uma conexão pessoal, que vai além do personagem das séries.

A narração não é onde a conexão de Jim Parsons com Young Sheldon começa e termina. O programa realmente se conecta à sua vida real de uma maneira fascinante.

Depois que Young Sheldon ultrapassou a marca de 100 episódios, os criadores Chuck Lorre e Steven Molaro conversaram com o The Hollywood Reporter (via Looper) sobre o programa.

Ao fazê-lo, o primeiro revelou que a série aconteceu graças a ninguém menos que Jim Parsons.

“O começo foi um telefonema de Jim Parsons, que me enviou um vídeo de seu sobrinho de 10 anos no Texas, que é um prodígio – brilhante, extraordinário, um garoto muito inteligente”, lembrou Lorre, continuando a explicar que o clipe levou à ideia de uma série de origem de Sheldon Cooper – um projeto que ele não teria feito sem Molaro a bordo.

Tarefa difícil

Não apenas Iain Armitage teve que assumir a tarefa monumental de interpretar um personagem tão icônico quanto Sheldon Cooper, mas também teve que fazer o certo pela família de Jim Parsons ao mesmo tempo.

Essa é uma tarefa difícil para qualquer ator, ainda mais para um que nem começou o ensino médio, mas de acordo com o próprio Parsons, Armitage arrasou.

Ele disse à Entertainment Weekly : “Foi realmente emocionante… Foi meio alucinante vê-lo [Sheldon] trazido à vida através de Iain”, acrescentando que sua fita de audição foi além de impressionante, por isso ele conseguiu o papel.

Mesmo que esteja sempre ligado a The Big Bang Theory e à vida pessoal de Jim Parsons, Young Sheldon mais do que se destaca como um favorito da televisão. Graças aos esforços incansáveis ​​de Iain Armitage, bem como do resto do elenco e da equipe.

Young Sheldon e The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

