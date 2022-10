Astro de The Big Bang Theory torna o final de Raj ainda mais trágico

Na temporada final de The Big Bang Theory, todos os personagens encontram o amor. Sheldon fica com Amy. Leonard continua seu romance com Penny. Howard, por sua vez, termina a série casado com Bernadette. Raj, por outro lado, é o único a encerrar a trama completamente sozinho.

Uma publicação no Instagram, Kunal Nayyar tornou esse desfecho ainda mais trágico.

Em luz do aniversário de The Big Bang Theory, Kunal Nayyar foi ao seu Instagram oficial para comemorar o ano marcante, dizendo que não passa um dia sem que ele pense em seu tempo no programa.

Foi uma mensagem incrivelmente sincera; faz sentido que ele continue ligado à série, dado seu período de mais de uma década nela.

Dito isto, considerando o fato de que ele foi o único que tirou um tempo para celebrá-lo nas mídias sociais, é mais um lembrete de quão desperdiçado Raj estava no programa.

O astrofísico membro da gangue de Pasadena era sem dúvida o personagem mais legal e bondoso do programa e, no entanto, ele não teve tempo de tela suficiente como seus amigos. Raj merecia muito mais do que The Big Bang Theorylhe deu em termos de narrativa pessoal.

Final solitário de Raj

A CBS deu a Raj um novo interesse amoroso em Anu (Rati Gupta) na temporada final de The Big Bang Theory. Depois de anos de fracassos no namoro, Raj pediu ajuda ao pai, que, por sua vez, arranjou um casamento para ele.

Por algum motivo, no entanto, a sitcom os separou. O pior é que não havia uma razão concreta para a separação. A dupla poderia ter permanecido firme e, eventualmente, ter se casado, finalmente casando o último membro solteiro da gangue de Pasadena.

A série poderia, também, ter dado mais a Raj em termos de seu arco pessoal, incluindo procurar um emprego melhor ou começar a namorar novamente. Em vez disso, ele foi deixado para ser um coadjuvante para quase todos os outros no programa até que não houvesse mais tempo para ele se concentrar em sua própria história.

Embora a aparição de Sarah Michelle Geller no final de The Big Bang Theory tenha animado o final de Raj, é um momento minúsculo comparado aos arcos finais do resto do elenco principal.

Em uma entrevista publicada logo após a exibição da temporada final de The Big Bang Theory, Kunal Nayyar falou sobre o desfecho de seu personagem. “Foi tudo lindo! O final não precisa ser clichê. É isso que eu gosto na série. As coisas não acabam como você espera, entende?”, comentou o ator.

Todas as temporadas de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

