Astro de The Boys confirma retorno de personagem morto na 4ª temporada

Nathan Mitchell, confirmou o retorno de um personagem morto para a quarta temporada, e revelou alguns detalhes.

Sucesso do Prime Video, o seriado adapta os quadrinhos que se inspiram na DC e Marvel, porém quebrando o paradigma de “bons heróis”.

Em entrevista recente, Mitchell confirmou que Black Noir vai voltar. Ele foi morto por Capitão Pátria na terceira temporada. No entanto, seu retorno no quarto ano será um pouco diferente, e revelando uma nova versão do personagem (via ComicBook).

“Se íamos interpretar e remixar o personagem, acho que todos viram uma versão muito estoica de Black Noir. Então, se eles vão fazer algo novo, acho que seria divertido ir na direção oposta. Acho que o contraste é realmente interessante, onde quer que você esteja lidando com os personagens”, disse o ator.

“E o núcleo de Black Noir, para mim, sempre foi o contraste. A noção de você ter esse assassino super intenso, que é ameaçador e assustador, e então… ele fala com desenhos animados. Ele possui poderes imaginários, ele é muito suave e sensível”, concluiu.

Black Noir voltando na 4ª temporada

Black Noir usa um traje que cobre todo o corpo e rosto. Ele também nunca fala. Isso torna ainda mais fácil para outras pessoas serem o personagem.

O criador da série, Eric Kripke, revelou que Nathan Mitchell, que interpretou Black Noir durante as três primeiras temporadas, vai retornar ao papel. No entanto, é um personagem diferente.

O Black Noir original morreu durante a terceira temporada, após ser golpeado por Capitão Pátria, em uma tentativa de vingança contra Soldier Boy.

“Definitivamente não é a última vez que vimos Black Noir como um herói. É só que o cara que estava dentro do traje de Noir na terceira temporada”, explicou Kripke. “Mas temos Nathan interpretando um personagem realmente interessante e hilário que usará o traje na próxima temporada”.

Nos quadrinhos, o Black Noir é tão poderoso quanto o Capitão Pátria. Ele é responsável por matar Pátria, sendo um clone do mesmo e um plano de contingência da Vought.

The Boys está disponível no Prime Video.

