Astro de The Boys responde se viveria o Wolverine na Marvel

É uma questão de tempo até o Wolverine dar as caras no Universo Cinematográfico Marvel. Um dos astros que os fãs querem ver no papel é Karl Urban, o Billy Bruto de The Boys.

O próprio ator comentou essa escalação de fãs (via The Guardian), mas jogou um balde de água fria naqueles esperançosos em vê-lo no papel.

“Fico lisonjeado, mas você tem que pensar racionalmente sobre isso. Eu sou o que, dois anos mais novo que Hugh Jackman?”, disse Urban.

“Quero dizer, se eu fosse um estúdio procurando por alguém para interpretar Wolverine, eu escolheria alguém que faria três filmes. Você não vai conseguir três filmes de Karl Urban a menos que queira um Wolverine de 65 anos”, continuou o ator de The Boys.

The Boys tem 2 temporadas no Amazon Prime Video. A terceira estreia em 3 de junho de 2022.

